Политика Уруский отреагировал на скандал с Кадыровым

2021-02-22 21:30

Вице-премьер Олег Уруский отреагировал на скандал вокруг выставки оружия в ОАЭ. В СМИ пояились фото и видео, в котором он замечен рядом с главой чеченской делегации Рамзаном Кыдыровым.

Об этом он написал в своем Facebook:

"На фото, размещенном на странице в Facebook Премьер-министра Украины Д. Шмигаля, - официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации".

Он отметил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке.

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров.

Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - заявил он.

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