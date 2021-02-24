Политика Twitter заблокировал почти четыре сотни аккаунтов, связанных с РФ и Ираном

2021-02-24 15:46

В Twitter заявили, что заблокировали 373 аккаунтов из четырех сетей, связанных с государственными информационными операциями.

Как сообщила пресс-служба компании, сети аккаунтов связаны с РФ, Ираном и Арменией.

Одна из российских сетей состояла из 69 аккаунтов, которые связаны с госструктурами РФ, уверены в Twitter. Часть из них поддерживала информацию, распространяемую российским правительством, другая часть была сосредоточена на подрыве уверенности в альянсе НАТО и его стабильности.

В рамках другого расследования был удален 31 аккаунт, аффилированный с Агентством интернет-исследований ("Ольгинская фабрика троллей") и правительственными субъектами РФ. Они были сосредоточены на влиянии на США и Евросоюз.

Также Twitter сообщает о 130 аккаунтах, связанных с Ираном, которые были удалены в октябре 2020 года на основании информации, полученной от ФБР. Еще 35 аккаунтов были удалены из-за связи с правительством Армении и распространения информации против Азербайджана, включая фейковые аккаунты якобы азербайджанских чиновников.

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