Политика Суд наложил арест на "трубу Медведчука": появились подробности

2021-02-24 17:00

В среду, 23 февраля, Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы .

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) и которое связывают со структурами сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктора Медведчука, будет передано от коммерческой структуры в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению", - добавили в СБУ.

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