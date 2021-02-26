Политика Дмитрий Разумков заявил, что закон о санкциях СНБО нужно изменить

2021-02-26 09:11

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что в закон о санкциях следует внести определенные изменения. Это нужно, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме в СНБО.

Как сообщил Разувков в интервью "Интерфакс-Украина", на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны проголосовал "за" решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц.

"Оно касалось и граждан Украины, и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков был едиснтвенным, кто воздержался, когда чиновники вводили санкции против каналов "112", NewsOne, ZIK). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или нет, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимаются – в ВРУ, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", – он.

Глава парламента признался, что именно поэтому и очертил свою позицию: мол, если идти по пути санкций, то параллельно нужно двигаться и судебным путем или вносить изменения в закон о санкциях.

Также спикер отметил, что сейчас существуют мнение о возможности применения санкций в отношении украинских граждан наравне с иностранными, связанными с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", – резюмировал Разумков.

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