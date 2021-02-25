Политика В ВСУ назвали количество российских военных в оккупированном Крыму

2021-02-25 20:30

В 2021 году Россия продолжает перебрасывать в оккупированный Крым своих военнослужащих, вооружение и технику. Одновременно с этим ситуация на границе Украины с полуостровом является стабильной.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что РФ превращает Крым в мощную военную базу.

Российская Федерация для прикрытия военных северных районов Крыма, приближенных к Украине, содержит группировку войск общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих.

"Следует отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе", – добавил Наев.

В общем сухопутная группировка насчитывает более 11,5 тыс. военных. Противник на территории полуострова оборудует оборонительные рубежи и огневые позиции, расширяет возможности разведки. Украина отслеживает и контролирует эти процессы, заверили в ВСУ.

Вооруженные силы РФ свозят в Крым с материковой части технику и вооружение. Среди них три мобильные радиолокационные станции "Противник-Г" и десять разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80. Кроме того, недавно на вооружение флота приняли патрульный корабль "Сергей Котов" и малый ракетный корабль "Грайворон".

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