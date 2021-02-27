Новое заседание СНБО завершилось очередными санкциями: кто попал в список

По итогам заседания СНБО, которое прошло в пятницу, 26 февраля, введены санкции в отношении 10 высших офицеров времен президентства в Украине Виктора Януковича.
Об этом сообщают в Telegram-каналеKlymenko Time.
В санкционном списке оказались экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Их лишили всех государственных наград и званий в Украине. Для них введены максимальные санкции по 13 пунктам.
Также в списке:
Данные лица изменили присяге и поддерживали пророссийские силы, способствуя оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году.
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