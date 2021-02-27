Политика Новое заседание СНБО завершилось очередными санкциями: кто попал в список

2021-02-27 00:01

По итогам заседания СНБО, которое прошло в пятницу, 26 февраля, введены санкции в отношении 10 высших офицеров времен президентства в Украине Виктора Януковича.

Об этом сообщают в Telegram-каналеKlymenko Time.

В санкционном списке оказались экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Их лишили всех государственных наград и званий в Украине. Для них введены максимальные санкции по 13 пунктам.

Также в списке:

Березовский Денис Валентинович,

Шапортов Станислав Владимирович,

Нянчур Сергей Николаевич,

Катовский Юрий Александрович,

Якименко Александр Григорьевич,

Товский Владимир Владимирович,

Ханжа Валентин Валентинович,

Елисеев Сергей Станиславович,

Шакура Дмитрий Александрович,

Захарченко Виталий Юрьевич

Данные лица изменили присяге и поддерживали пророссийские силы, способствуя оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году.

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