Политика Новое заседание СНБО завершилось очередными санкциями: кто попал в список

2021-02-27 00:01

 

По итогам заседания СНБО, которое прошло в пятницу, 26 февраля, введены санкции в отношении 10 высших офицеров времен президентства в Украине Виктора Януковича.

Об этом сообщают в Telegram-каналеKlymenko Time.

В санкционном списке оказались экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Их лишили всех государственных наград и званий в Украине. Для них введены максимальные санкции по 13 пунктам.

Также в списке:

  • Березовский Денис Валентинович,
  • Шапортов Станислав Владимирович,
  • Нянчур Сергей Николаевич,
  • Катовский Юрий Александрович,
  • Якименко Александр Григорьевич,
  • Товский Владимир Владимирович,
  • Ханжа Валентин Валентинович,
  • Елисеев Сергей Станиславович,
  • Шакура Дмитрий Александрович,
  • Захарченко Виталий Юрьевич

Данные лица изменили присяге и поддерживали пророссийские силы, способствуя оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году.

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