Политика Дело Шария: СБУ обратилась в прокуратуру за международной помощью с арестом

2021-03-01 19:30

Служба безопасности Украины (СБУ) начала процедуру международной помощи по делу подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, а также расследует дело о регистрации партии, названной его фамилией.

Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Служба направила в прокуратуру Киева запросы о международной правовой помощи и материалы, которые необходимые для организации и проведения следственных действий за рубежом.

В СБУ также утверждают, что во время расследования выявили факт внесения заведомо неправдивых данных во время регистрации Партии Шария.

«Также в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария», - говонрится в сообщении СБУ.

Эти ведомости внесены в реестр досудебных расследований по уголовной статье о подделке документов, печатей, штампов (ст. 358 УК), пишет СБУ. Данные материалы также направлены в Киевскую прокуратуру для дальнейшего реагирования.

Шарий отреагировал на новость в Telegram. Он заявляет, что президенту «сказали в уголовное дело запихнуть еще одно уголовное дело» – о партии.

«Давайте уже скорее начинайте работать с европейскими партнерами», – добавил блогер.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию.

Следовители сообщили, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. По их словам, они имеют все основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Также мы писали, что гражданина Украины, блогера Анатолия Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире