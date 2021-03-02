Политика Дело Навального: Санкции США в отношении России могут вступить в силу уже сегодня

2021-03-02 09:38

Администрация президента США Джо Байдена намерена 2 марта ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, власти США наложат ограничения, предусмотренные законом 2005 года для борьбы с распространением оружия массового уничтожения и законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, а также указом, который был издан "после вторжения России в Крым в 2014 году и предоставляет широкие полномочия для преследования российских чиновников".

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении России на текущей неделе. Это будет происходить в координации с Европейским союзом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире