У Разумкова в семье произошла трагедия: спикер парламента взял отпуск

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков взял отпуск из-за смерти бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе спикера парламента.
"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки", - говорится в сообщении.
При этом указано, что в отпуске Разумков будет находиться только один день.
В связи с отсутствием Разумкова сегодняшнее заседание Верховной Рады открыл и ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
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