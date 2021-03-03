Политика МИД Украины требует извинений от премьера Словакии за «шутку» о Закарпатье

2021-03-03 22:00

 

Украина требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича из-за шутки об «обмене» Закарпатья на вакцину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что в украинский МИД был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время сегодняшнего интервью словацкому радио «Экспресс».

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что слова Матовича диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

«МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович за некорректные высказывания», - сообщили в МИД.

Следует напомнить, что сегодня премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович отметил, что это была «шутка».

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