Политика "Меняем Словакию на Крым". Вандалы за шутку о Закарпатье обрисовали консульство Словакии в Харькове

2021-03-04 21:00

На здании Почетного консульства Словацкой Республики в Харькове после скандала из-за шутки словацкого премьера появилась надпись "Меняем Словакию на Крым".

Об этом сообщается в Твиттере харьковского сообщества "Х@евая Салтовка".

Судя по снимку фасада здания, надпись сделана из баллончика с краской над окнами популярного ресторана "The Teddy Bar", который находится в одном здании с консульством по адресу улица Чернышевская 26.

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