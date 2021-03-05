Политика Послы стран G7 напомнили Киеву о реформе энергорынка

2021-03-05 13:11

Реформирование энергорынка в Украине поможет Украине привлекать международные инвестиции.

“Во время встречи с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Андреем Коболевым послы G7 обсудили насущную необходимость в реформах и внедрении практик, которые обеспечат условия для функционирования либерализованного и конкурентного энергорынка и совершенствование корпоративного управления, в соответствии со стандартами ОЭСР”, – сообщается на странице G7 в Twitter.

Также дипломаты отметили, что дальнейшие шаги в этом направлении помогут Украине выполнять свои международные обязательства.

Как сообщает, prm.ua, ранее Комитет Европейского парламента по иностранным делам раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной системы, снова указал на коррупцию и заявил о разочаровании из-за отсутствия достаточного прогресса в борьбе с олигархами.

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