Политика Глава МИД Украины пояснил, кому и почему не стоит надеяться на двойное гражданство

2021-03-05 20:34

В Украине снова поднят вопрос двойного гражданства. На этот раз дикуссия ведется по поводу паспортов стран за исключением страны-агрессора РФ, а также с определенным перечнем ограничений для госчиновников.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно главное исключение – это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Разрешить двойное гражданство хотят исключительно со странами Европейского Союза и со странами, которые являются для Украины дружественными. Список этих стран будет зависеть от некоторых критериев.

"Но есть другой элемент: если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром? Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений. На такой должности человек должен быть гражданином одной страны – Украины", – добавил Кулеба.

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