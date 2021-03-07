В Украине есть план на случай запуска "Северного потока – 2"

В случае окончания строительства российского газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины "Оператор газотранспортной системы Украины" разработал несколько сценариев, приготовившись к такому развитию событий.

Об этом в интервью ведущей экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг" рассказал генеральный директор ОГТС Сергей Макогон, сообщается в Facebook Посольства Украины в Венгрии. По его словам, услуги компании все равно будут востребованы.

"Поскольку в Украине – самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае", – отметил Макогон.

Однако он отметил, что транзитные мощности будут оптимизированы, поскольку ОГТС не может позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита. Макогон пояснил, что компания должна обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие будем постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно – в случае полного отказа от транзита по нашей территории – уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией", – рассказал гендиректор.

Напомним, в России сообщили, что "Северный поток-2" построен уже более чем на 95%. Проект реализуется прежде всего иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках российского газа. Там отметили, что газопровод достроят, несмотря на действия США, которые пытаются помешать строительству.

"В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские", – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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