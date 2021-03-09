Политика Попавшие в масочный скандал депутаты немецкого Бундестага складывают мандаты

2021-03-09 13:15

Депутаты коалицинных фракций Бундестага ФРГ Николас Лебель от Христианско-демократического союза и Георг Нюсляйн от Христианско-социального союза оказались в центре скандала в связи с их причастностью к посредничеству в закупке защитных масок. Об этом сообщает Deutsche welle.

При этом Лебель признал, что его действия были ошибкой и отказался от своего депутатского мандата, чтобы не наносить репутационный ущерб его партии. К сложению полномочий его призывали представители ХДС.

Кроме того, 34-летний политик пообещал больше не баллотироваться на выборах.

В свою очередь, лидер союзной ХДС партии - Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер обратился к своему однопартийцу Георгу Нюсляйну с требованием сложить мандат. Тот ранее уже объявил о своем выходе из фракции ХДС/ХСС и пообещал не участвовать в выборах в Бундестаг в сентябре.

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