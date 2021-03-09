Политика Попавшие в масочный скандал депутаты немецкого Бундестага складывают мандаты

2021-03-09 13:15

Депутаты коалицинных фракций Бундестага ФРГ Николас Лебель от Христианско-демократического союза и Георг Нюсляйн от Христианско-социального союза оказались в центре скандала в связи с их причастностью к посредничеству в закупке защитных масок. Об этом сообщает Deutsche welle.

При этом Лебель признал, что его действия были ошибкой и отказался от своего депутатского мандата, чтобы не наносить репутационный ущерб его партии. К сложению полномочий его призывали представители ХДС.

Кроме того, 34-летний политик пообещал больше не баллотироваться на выборах.

В свою очередь, лидер союзной ХДС партии - Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер обратился к своему однопартийцу Георгу Нюсляйну с требованием сложить мандат. Тот ранее уже объявил о своем выходе из фракции ХДС/ХСС и пообещал не участвовать в выборах в Бундестаг в сентябре.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

На закупку защитных масок и дезинфекторов для школ выделили в десять раз меньше денег

2021-03-01 15:11

Уруский отреагировал на скандал с Кадыровым

2021-02-22 21:30

Селезнев — о скандальном отчислении из Колоса: «Ну, мы выпили. Как много, я не мерял, бокалы не считал»

2021-02-15 16:30

Это все бред! Селезнев прокомментировал скандальное отчисление из Колоса

2021-02-01 20:30

Еще новости в разделе "Политика"

Попавшие в масочный скандал депутаты немецкого Бундестага складывают мандаты

2021-03-09 13:15

Конгресс США срочно добивается санкции против компаний-участниц проекта Северный поток-2

2021-03-09 09:15

В Украине есть план на случай запуска "Северного потока – 2"

2021-03-07 12:30

Данилов пообещал "достойный ответ" на действия России из-за санкций против Медведчука

2021-03-06 12:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Попавшие в масочный скандал депутаты немецкого Бундестага складывают мандаты 2021-03-09 13:15
Конгресс США срочно добивается санкции против компаний-участниц проекта Северный поток-2 2021-03-09 09:15
В Украине есть план на случай запуска "Северного потока – 2" 2021-03-07 12:30
Данилов пообещал "достойный ответ" на действия России из-за санкций против Медведчука 2021-03-06 12:30