Политика Киев рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников

2021-03-12 09:01

На заседании СНБО рассмотрят вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов. Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на запрос нардепа Алексея Гончаренко.

"Ваш депутатский запрос относительно введения ограничительных мер (санкций) для отдельных граждан Беларуси направлен в Аппарат СНБО для рассмотрения и информирования вас о результатах", – сказано в ответе.

Речь идет о возможных санкциях против белорусских топ-чиновников и бизнесменов.

При этом не уточняется, когда СНБО рассмотрит вопрос этих санкций.

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Политика

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видео СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад 2021-03-11 21:00
видео Что обсуждалось на заседании СНБО: главные тезисы и видео заявления Данилова 2021-03-11 20:00