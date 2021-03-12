Киев рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников

На заседании СНБО рассмотрят вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов. Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на запрос нардепа Алексея Гончаренко.
"Ваш депутатский запрос относительно введения ограничительных мер (санкций) для отдельных граждан Беларуси направлен в Аппарат СНБО для рассмотрения и информирования вас о результатах", – сказано в ответе.
Речь идет о возможных санкциях против белорусских топ-чиновников и бизнесменов.
При этом не уточняется, когда СНБО рассмотрит вопрос этих санкций.