Политика Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов

2021-03-11 18:40

Для объявления досрочных парламентских выборов юридических оснований нет. Кроме того, политсилы не готовы на 100% к избирательной кампании.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет", - сказал он.

При этом Разумков заявил, что на сегодняшний день ни у кого нет полномасштабной 100% готовности к избирательной кампании.

"Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет это обеспечить электорально, а кто-то не сможет это обеспечить медийно", - подыотжил глава Верховной Рады.