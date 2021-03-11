Политика На СНБО обсуждали Черноморский флот и Мотор Сич

2021-03-11 18:06

Состоялось очередное заседание СНБО, на котором рассмотрели ряд вопросов, касающихся госбезопасности.

На заседании СНБО в четверг, 11 марта, рассмотрели ряд вопросов, в том числе о национализации предприятия Мотор Сич и передачу Черноморского флота России. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, СБУ поручено изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений и действия 236 нардепов, поддержавших ратификацию этих соглашений. Именно эти действия, считают в СНБО, создали почву для захвата полуострова.

"СБУ может возбудить дело по статье государственная измена. Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", - сказал Данилов.

В качестве одного из голосовавших он назвал тогдашнего спикера Рады Владимира Литвина, который сейчас баллотируется на должность ректора Киевского нацуниверситета.

Кроме того, Данилов заявил о возвращении в госсобственность предприятия Мотор Сич. Инвесторам обещают выплатить компенсации.



Также на заседании СНБО приняли решение о продлении на три года санкции против двух российских банков.



Еще одним вопросом на повестке дня оказался Центр противодействия дезинформации.

"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. Центр будет находиться в аппарате СНБО. Сейчас будет максимальная активизация, будем в ежедневном режиме работать. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.



Кроме того, он анонсировал проверку Донецкоблгаза, и в случае выявления нарушений предприятие будет возвращено в госсобственность.



Также на заседании обсуждался документ о деоккупации Крымского полуострова, к обсуждению привлекались представители крымскотатарского меньшинства.



Данилов подтвердил, что обсуждались и санкции против отдельных граждан, но подробностей не сообщил. Данный вопрос продолжат обсуждать на следующем заседании.



Как сообщалось, полиция возбудила дело против Донецкоблгаза. Подача газа была прекращена, несмотря на похолодание до семи градусов мороза и в нарушении постановления Кабмина. Полиция квалифицировала это как самоуправство.