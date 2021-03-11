Политика Заявление СНБО про Харьковские соглашения: каких нардепов и олигархов могут обвинить в госизмене

2021-03-11 19:40

 

На заседании Совета нацбезопасности и обороны в четверг, 11 марта, было принято решение поручить СБУ детально проанализировать обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года. Против некоторых народных депутатов, которые поддержали срок пребывания российского флота в Крыму, могут быть возбуждены уголовные дела по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщил на брифинге, который транслировался на YouTube секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, решение Верховной Рады о ратификации Харьковских соглашений впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и войны на Донбассе в 2014 году.

В апреле 2010 года за это решение проголосовали 236 депутатов, среди которых - Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица, а также нынешний заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый.

"В списке есть действующие нардепы, действующие олигархи. Интересный список", - прокомментировал Алексей Данилов.

Отдельно Алексей Данилов отметил экс-спикера Рады Владимира Литвина.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике. Некоторые из них, как, например, господин Литвин, предлагает себя на должность ректора государственного университета. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза студентам", - сказал секретарь СНБО.

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