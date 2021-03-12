Политика В Евросоюзе планируют ввести особые электронные визы для туристов

2021-03-12 14:08

Европейская Комиссия начинает консультации о возможности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран, вместо бумажных "стикеров", которые сейчас проставляются в паспортах иностранцев. 

"Изменения, которые сейчас рассматриваются, включают введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, используемый сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн", - сообщаетпресс-служба Еврокомиссии.

Бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги для людей, которые планируют путешествия, а также для консульских учреждений, одновременно обеспечивая высокий уровень безопасности на внешних границах ЕС. Эта инициатива полностью соответствует намерению Еврокомиссии модернизировать и перевести в "цифру" большинство общественных услуг в Евросоюзе.

Общественные консультации по этому поводу продлятся с 11 марта по 3 июня. Свои предложения по результатам этого обсуждения Еврокомиссия представит до конца 2021 года.

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