Политика В СБУ отреагировали на резонансное решение СНБО по Харьковским соглашениям

2021-03-13 11:30

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены при подписании так называемых "Харьковских соглашений".

Об этом вечером 12 марта сообщила пресс-служба СБУ.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - уточнили в ведомстве.

Там же указали, что следствие внимательно изучает обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года".

В частности, СБУ проверит соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

По данным СБУ, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, которые имеют отношение к аннексии территории АР Крым.