Политика Столтенберг рассказал о пересмотре пакета помощи со стороны НАТО

2021-03-16 20:00

Страны НАТО проведут обзор Комплексного пакета помощи Украине, решение о выделении которого было принято на саммите в Варшаве в 2016 году. Он будет адаптирован соответственно с нынешними потребностями Киева, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник, 16 марта.

"Работа по подготовке к предстоящему обзору Комплексного пакета помощи для Украины чтобы лучше согласовать этот пакет с нынешним украинским требования, уже в процессе. Обзор будет завершен в 2021 году", – сказано в отчете, который представил Столтенберг сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В документе констатируется, что в течение 2020 года союзники оставались твердыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Комиссия НАТО-Украина собиралась несколько раз в течение года, чтобы продвигать особое партнерство между НАТО и Украиной. Союзники по НАТО и Украина поддерживали друг друга доставка медицинского оборудования и опыта", – говорится в отчете.

Столтенберг напомнил, что альянс помогал в реформировании украинского сектора безопасности и обороны.

"Советники альянса сотрудничали со своими украинскими коллегами, чтобы разработать новую Стратегию национальной безопасности Украины и Закон о разведке. Оба были приняты Украиной в сентябре и представляют собой шаги вперед на пути Украины к евроатлантической интеграции", – отмечает генсек.

Он также отметил, что НАТО также инвестировал в практическую поддержку Киева посредством 16 различных программ в рамках Комплексного пакета помощи для Украины.

Кроме того, Столтенберг заверил, что политика открытых дверей НАТО остается неизменной, равно как и поддержка союзниками будущего членства в альянсе Украины и Грузии.

"Дверь НАТО остается открытой для всех европейских демократий, разделяющих ценности альянса, желающих и способных взять на себя ответственность и обязательства членства, способных продвигать принципы Североатлантического договора и участие которых может способствовать безопасности Североатлантического региона. Каждая страна должна иметь право выбирать свои собственные меры безопасности, в том числе присоединяться или нет к какому-либо договору или альянсу такому, как НАТО", – сказано в отчете генсека.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО увеличило оборонный бюджет на $119 млрд. По словам его словам, еще буквально за месяц до аннексии Крыма НАТО и РФ планировали сотрудничать. Но после агрессии России в Украине все изменилось.