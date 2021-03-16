Политика Российский военный вертолет пересек границу под Сумами: видео провокации

2021-03-16 20:40

Во вторник, 16 марта, украинские пограничники в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как сказано в сообщении, Государственная пограничная служба Украины немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства и обратилась с запросам к российским пограничникам по поводу инцидента.

"Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению", - уточнили украинские пограничники.

Видео нарушения границы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. В подписи к снятым кадрам сказано, что российский вертолет МИ-8 нарушил воздушное пространство Украины около населенного пункта Краснополье в районе ИПТ № 452 около 14.05 и пролетел на высоте около 100 метров.