Политика В Слуге народа заявили, что Арестович дискредитировал себя как спикера ТКГ

2021-03-17 08:15

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович дискредитировал себя как спикера делегации.

"Я считаю, то, что сделал Арестович, - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров", - заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в эфире Громадського.

По ее словам, она не взяла бы Арестовича на занимаемую им должность, поскольку вместо обсуждения проблем делегации в ТКГ он попадает в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.

В связи с этим, добавила Кравчук, "слугам народа" необходимо созвать заседание и пригласить на него Арестовича.

Напомним, советник главы украинской делегации в ТКГ Арестович на просьбу пользователя соцсети писать посты о заседании группы по Донбассу на украинском языке нецензурно выругался.