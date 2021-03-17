Политика Внешняя разведка Украины отреагировала на фейк ФСБ о задержании шпиона в Крыму

2021-03-17 13:02

В Службе внешней разведки Украины заявили, что заявления ФСБ России о задержании "украинского шпиона" в Крыму является "пропагандистской акцией".

Как сообщает пресс-центр Службы внешней разведки Украины в Facebook, таким образом ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма и помогает отвлечь внимание от внутренних проблем полуострова.

"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Востоке Украины и дискредитировать инициативу Крымская платформа мирной реинтеграции Крыма", - говорится в сообщении.

В разведке также заявили, что информация российских силовиков о том, что они якобы разоблачили украинского шпиона в Крыму имеет цель создания нужно для Кремля фона для проведения 17 марта инициированного Россией неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике.