Коронавирус Суточное число новых случаев COVID-19 в Украине возросло почти до 12 тысяч - где сегодня опасно

2021-03-17 12:23

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 11 тысяч 833 человека. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Как сообщил главаа МОЗ Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 4 887 человек; летальных случаев – 289; выздоровели – 5 467 человек; осуществлено тестирований за сутки – 121 144 (в частности методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143).

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 489 023 человека; выздоровели – 1 237 676 человек; летальных случаев – 28 986; проведено ПЦР-тестов – 7 467 108.





