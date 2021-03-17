Коронавирус Туристы привезли филиппинский штамм коронавируса в Европу

2021-03-17 14:00

Тип мутации коронавируса, распространенный на Филиппинах, зарегистрирован в Британии.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на Службу общественного здравоохранения Соединенного Королевства, новым штаммом инфицированы уже два человека. При этом один из них недавно вернулся из-за границы, а второй случай заражения еще исследуется.

Филиппинский тип инфекции, о 33 случаях которого стало известно около недели назад, содержит в себе ряд уже известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.

Британские эксперты пока обозначили новую мутацию как требующую дополнительного исследования, а не вызывающую обеспокоенность, несмотря на то, что вакцины могут быть не особо эффективны против нее.

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Коронавирус

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Власти Эстонии решили продолжить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca 2021-03-17 13:43
Суточное число новых случаев COVID-19 в Украине возросло почти до 12 тысяч - где сегодня опасно 2021-03-17 12:23
Европейский паспорт вакцинации - стали известны детали нового документа 2021-03-17 09:40