Коронавирус В ЕС представили проект COVID-паспортов: кто может получить и какие вакцины будут учитываться

2021-03-17 19:00

 

Еврокомиссия презентовала проект цифровых сертификатов об иммунизации от коронавируса, которые будут подтверждать наличие прививки, отрицательного теста или антител после перенесенного COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Документ даст возможность путешествовать внутри Евросоюза. Паспорта вакцинации будут бесплатными и доступными в электронном или бумажном форматах.

Они будут содержать QR-код и минимум персональной информации. В них будет имя, дата рождения, дата выдачи и непосредственно информация о COVID. Информация в нем будет как на официальном языке выдавшей его страны, так и на английском.

"С помощью цифрового зеленого сертификата мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом. Цифровой зеленый сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом никого не дискриминирует", - подчеркнули в ЕС.

Такой сертификат будет действителен во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Если какая-то из стран будет требовать тест или карантин от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все другие страны и объяснить причины таких мер.

В то же время в постановлении Еврокомиссии четко указано, что сертификат "не должен стать условием для свободы передвижения" и "быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию".

Сертификат будет выдаваться независимо от типа препарата. Единственное условие - вакцина должна быть разрешена для использования в ЕС. При этом отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

На данный момент в Европе разрешены такие вакцины:

  • BioNTech и Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Janssen Pharmaceutica NV

Что касается тестов, то будут учитываться только результаты так называемых тестов NAAT (включая тесты RT-PCR) и экспресс-тестов на антигены.

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