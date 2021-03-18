Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло до 15 тысяч

2021-03-18 09:21

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболело 15 тысяч 53 человека. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Также за 24 часа: госпитализировано - 4 376 человек; летальных случаев – 267; выздоровели – 6 514 человек; осуществлено тестирований за сутки – 118 780 (в частности методом ПЦР – 53 039, методом ИФА – 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959).

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 504 076 человек; выздоровели – 1 244 190 человек; летальных случаев – 29 253; проведено ПЦР-тестов – 7 520 147.





