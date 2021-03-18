Коронавирус Третья волна коронавируса ворвалась в Польшу - власти готовятся ввести полный локдаун

2021-03-18 14:23

В Польше за сутки подтвердили 25052 новых случаев коронавируса - рекорд с начала года. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны в четверг, 18 марта.

Высокий также уровень смертности - 453 человека за сутки (103 умерли именно от COVID-19, в 350 человек коронавирусная инфекция добавилась к другим заболеваниям).

При этом у более чем половины новых инфицированных подтверждена британская мутация COVID-19.

Накануне также стало известно, что в Польше в ближайшее время введут полный локдаун.

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