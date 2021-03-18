Политика Россия будет бурить дно Азова ради воды для Крыма

2021-03-18 19:20

Под дном Азовского моря, по данным россиян, находятся огромные запасы воды. Их планируют добывать по методу добычи нефти.

Российские власти намерены пробурить скважины на дне Азовского моря для улучшения водоснабжения Крыма. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает Интерфакс.

"Сейчас ведется активная работа по улучшению водоснабжения Крыма. Для этого строятся водоводы, а также бурятся артезианские скважины. Мы уже технически готовы запускать Бештерек-Зуйский водовод, а к 15 апреля планируем открыть около пяти дополнительных скважин", - заявил Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что параллельно ведется работа по разведке дополнительных источников воды.

"Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дня Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что это мощный проект, который, как ожидается, позволит кардинально решить вопрос с обеспечением водой всего полуострова.

Хуснуллин пояснил, что под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды.

"Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос - на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть воду по методу добычи нефти, (...) то мы в крымский водоканал попробуем подать эту воду", - ответил Хуснуллин на вопрос президента о возможностях метода.

При этом он также уточнил, что "объемы этой воды будут понятны к июлю".

Напомним, что в Крыму наблюдается критический недостаток пресной воды, из-за чего ограничивают ее поставки жителям полуострова. Уже пересохло Инкерманское озеро под Севастополем и Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

Также сообщалось, что Украина достроит дамбу, чтобы исключить попадание воды в Крым. Воду из Северо-Крымского канала пустят на улучшение мелиорации южных районов Херсонской области.