Коронавирус За сутки в Украине подтвердилось 15 850 новых случаев коронавируса

2021-03-19 10:22

В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 210), а также во Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.

По информации главы МОЗ, за последние 24 часа было госпитализировано 4 444 человека. Летальных случаев – 262. Болезнь победили 4 592 человек.

За сутки было осуществлено 115 274 тестирований  (в том числе методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).

 

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