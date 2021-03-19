Политика Администрация Байдена обдумывает дополнительные санкции, чтобы заблокировать Nord Stream 2

2021-03-19 21:36

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает дополнительные санкции против материнской компании Nord Stream 2 AG, чтобы заблокировать строительство и запуск "Северного потока-2" из России в Германию.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Bloomberg.

"Санкции могут быть представлены в форме промежуточного отчета, в котором также может быть выделена страховая компания, которая работала с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море, а также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта", – говорится в материале.

Американские законодатели с обеих сторон настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры против "Северного потока-2".

США и некоторые европейские страны обеспокоены тем, что трубопровод, который почти завершен, может усилить влияние Кремля на Германию и других союзников по Организации Североатлантического договора.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: "Департамент отслеживает усилия по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" и оценивает информацию о юридических лицах, которые, как представляется, причастны к этому".

Трубопровод, отмечает госсекретарь, является российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности.