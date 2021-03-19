Политика В Украине сняли ответственность за последствия вакцинации с медиков и производителей

2021-03-19 15:25

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 5247, которым снимается с производителей вакцин против Covid-19, медицинских работников и всех причастных к осуществлению программы вакцинации любая ответственность за последствия. "За" проголосовали 236 нардепов.

"С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики Covid-19, что на сегодняшний день применяются в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма Covax соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин", - говорится в пояснительной записке.

Документ вносит изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства.

В частности, закон дополнили следующим содержанием: "После государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (Covid-19) под обязательства для экстренного медицинского применения центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения по решению Кабинета министров Украины, имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (Covid-19), государственная регистрация которых осуществлена в соответствии с требованиями настоящей статьи, в том числе по отказу от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств, а также освобождение от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (Covid-19)".