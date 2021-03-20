Коронавирус Степанов пообещал компенсации украинцам, пострадавшим в результате вакцинации от Covid-19

2021-03-20 12:30

 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя обязанность по компенсации побочного действия вакцин от коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - сказал он.

Степанов уточнил, что в ближайшее время в Кабинете министров создадут фонд помощи для тех, кто может пострадать от вакцинации.

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