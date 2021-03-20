Политика Путин запретил украинцам владеть участками в аннексированном Крыму

2021-03-20 14:00



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и украинцами. Участки принудительно продадут гражданам России.

Указ, который подписан еще в прошлом году, вступил в силу 20 марта 2021 года. Документ опубликовали на официальном правовом портале РФ. Ограничения коснутся 19 муниципальных образований Крыма (всего их 25). Среди них Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Российское издание РБК со ссылкой на Росреестр сообщает, что запрет на владение иностранцами землей прописан в Земельном кодексе. В свою очередь, Путин может указами отнести те или иные территории к приграничным, что и произошло год назад.

"Иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности", – сообщает издание. Росреестр заявил, что, если иностранцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже. По состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них – украинцы.