Политика У Авакова отреагировали на беспорядки во время протестов сторонников Стерненко

2021-03-21 10:30

 

Хулиганские действия сторонников Сергея Стерненко под Офисом президента, 20 марта, нельзя назвать мирной акцией протеста.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Радио Свобода, - передает "Хвиля".

Геращенко назвал дуструктивные действия активистов провокацией.

Напомним, что сторонники Стерненко вышли на акцию протеста в честь его Дня рождения. Они начали обклеивать здания листовками с призывами к президенту Владимиру Зеленскому и адресованные также главе МВД Арсену Авакову.

Активисты жгли фаеры, разукрасили красками здание ОП на Банковой надписями, как "Лох", выбили окно в двери, а также облили краской и подожгли табличку на здании. Закончили акцию протеста запуском салюта.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы получилась полиция применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь" , - отметил Геращенко.

Одновременно с этим замглавы МВД подчеркнул, что большинство митингующих не нарушают порядок, только "несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия".

subscriber subscriber

Еще по теме

фото На здании Офиса президента сторонники Стерненко оставили после себя свастику

2021-03-21 11:30

Сторонники Стерненко забросали Офис президента файерами, разрисовали краской и разбили окна

2021-03-20 23:23

В СБУ отреагировали на резонансное решение СНБО по Харьковским соглашениям

2021-03-13 11:30

Протесты в Ереване: оппозиция поставила ультиматум премьеру Пашиняну

2021-03-10 10:41

Еще новости в разделе "Политика"

фото На здании Офиса президента сторонники Стерненко оставили после себя свастику

2021-03-21 11:30

У Авакова отреагировали на беспорядки во время протестов сторонников Стерненко

2021-03-21 10:30

Путин запретил украинцам владеть участками в аннексированном Крыму

2021-03-20 14:00

Администрация Байдена обдумывает дополнительные санкции, чтобы заблокировать Nord Stream 2

2021-03-19 21:36
Все статьи раздела "Политика"

Политика

фото На здании Офиса президента сторонники Стерненко оставили после себя свастику 2021-03-21 11:30
У Авакова отреагировали на беспорядки во время протестов сторонников Стерненко 2021-03-21 10:30
Путин запретил украинцам владеть участками в аннексированном Крыму 2021-03-20 14:00
Администрация Байдена обдумывает дополнительные санкции, чтобы заблокировать Nord Stream 2 2021-03-19 21:36