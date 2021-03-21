Политика У Авакова отреагировали на беспорядки во время протестов сторонников Стерненко

2021-03-21 10:30

Хулиганские действия сторонников Сергея Стерненко под Офисом президента, 20 марта, нельзя назвать мирной акцией протеста.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Радио Свобода, - передает "Хвиля".

Геращенко назвал дуструктивные действия активистов провокацией.

Напомним, что сторонники Стерненко вышли на акцию протеста в честь его Дня рождения. Они начали обклеивать здания листовками с призывами к президенту Владимиру Зеленскому и адресованные также главе МВД Арсену Авакову.

Активисты жгли фаеры, разукрасили красками здание ОП на Банковой надписями, как "Лох", выбили окно в двери, а также облили краской и подожгли табличку на здании. Закончили акцию протеста запуском салюта.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы получилась полиция применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь" , - отметил Геращенко.

Одновременно с этим замглавы МВД подчеркнул, что большинство митингующих не нарушают порядок, только "несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия".