Коронавирус В Польше массово отказываются от прививок AstraZeneca. Тысячи вакцин в пунктах лежат неиспользованными

2021-03-21 12:00

 

В Польше многие граждане отказываются от вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

Об этом рассказал глава польского правительства Михал Дворчик, передает Polskie Radio Bialystok.

В частности, он призвал поляков все же вакцинироваться.

"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca... У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли", - сказал Дворчик.

Отметим, после последних новостей о побочном эффекте в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca.

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