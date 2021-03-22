Украина завела дело на 23 артистов из РФ. Выступали на открытии Керченского моста

2021-03-22 18:20

Украинские правоохранители завели уголовное дело на 23 российских артистов, которые выступали на открытии Керченского моста. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram.

Сообщается, что уголовное производство начато по обращению главы общественной организации общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, в сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела.

Однако из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года участвовали: