Политика Шмыгаль поддержал Байдена касательно характеристики Путина

2021-03-22 20:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает категорическую формулировку американского президента Джо Байдена о том, что лидер России Владимир Путин является "убийцей".

Своим отношением к этому инциденту глава украинского правительства поделился в интервью немецкой газете Handelsblatt, перевод которого обнародовала пресс-служба Кабинета министров. Шмыгаль отметил, что война, которую именно РФ развязала в нашем государстве, является главным доказательством того, что Байден прав в своих суждениях.

"Геополитическая ситуация сейчас не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно эмоциональными являются настроения. Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", – подчеркнул Шмыгаль.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не показалась ли слишком острой реакция президента США, украинский премьер сказал, что нисколько, учитывая отношение страны-агрессора ко всему западному миру.

"Вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например стран Группы Семи, к России", – пояснил свою позицию Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, о том, что Байден считает Путина "убийцей", стало известно во время интервью американского лидера на телевидении. Кроме того, президент США обвинил российского коллегу в очернении своей репутации.

Путин на слова Байдена отреагировал довольно странно: он пожелал главе американского государства здоровья и процитировал детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так называется".