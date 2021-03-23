Политика МИД Украины отреагировал на открытие на Донбассе офиса российской партии

2021-03-23 12:40

На Донбассе впервые за все время оккупации российская партия собралась открыть свое представительство на этих территориях – офис "Справедливой России – За правду" в Донецке.

В Министерстве иностранных дел Украины такое намерение рассматривают как еще одно доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом в комментарии СМИ заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он отметил, что российские власти продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания сейчас неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле.

В Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А также, что он якобы будет "содействовать в получении российского гражданства и реализации "избирательных прав" лиц с российским паспортом".

По словам Олега Николенко, после незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов.

"Заявленная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан РФ" – жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму", – подчеркнул он.

Представитель МИД напомнил: Украина уже не раз заявляла, что не признает легитимность таких голосований.