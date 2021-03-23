Коронавирус Больничный за свой счет: почему сотни тысяч украинцев не получили выплаты

2021-03-23 19:00

Долг Фонда соцстрахования достиг 2 млрд гривен

В Украине возник коллапс с выплатами больничных. Сотни тысяч людей не могут получить денег. Долг уже почти 2 млрд гривен! А летом оплату больничных могут вообще прекратить. Так действительно ли теперь придется болеть только за свой счет?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Вера Качмар.

Киевлянке Полине Леоновой вот-вот рожать. Вышла в декрет в январе. Тогда же и надеялась получить декретные выплаты. Все документы женщина подала вовремя. Однако денег не получила до сих пор, хотя прошло уже более двух месяцев. Даже о приблизительных сроках уже никто не говорит.

"Рассчитываешь на эти деньги тоже. Не знаю, во сколько роды обойдутся в принципе. Поэтому половину я хотела оставить на роды, и половину – на первые нужды для себя, для ребенка. И бухгалтер наша звонит. Ей говорят, что нет денег. Ждите. Вот мы и ждем".

Вместе с Полиной выплат ожидают еще около 300 тысяч украинцев. Долг по больничным сейчас – почти 2 млрд гривен. Выплачивать должен Фонд социального страхования. Там оправдываются: задержка произошла из-за пандемии.

Заместитель начальника управления Фонда социального страхования Анна Харченко объясняет:

"Уже в декабре нагрузка возросла в два с половиной раза. Например, если в декабря 2019 года потребность в больничных достигала 900 млн гривен, то в декабре-2020 – уже 2,4 млрд гривен".

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Выплаты задерживают на 21 рабочий день. Но ситуация с Полиной Леоновой свидетельствует: многим приходится ждать и гораздо дольше. Своих больничных тоже еще не получила Галина Третьякова – председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Именно в этот орган обратился Фонд соцстрахования с просьбой, чтобы Кабинет министров выделил дополнительные средства.

Председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова убеждает:

"Эти выплаты придут немногим позже. Вручную Кабинет министров должен, как исполнительная власть, эту ситуацию урегулировать. Но для этого Кабинет министров должен найти эти 2,5 миллиарда. То есть,у кого-то необходимо забрать".

Задержка выплат – не единственная проблема, с которой могут столкнуться украинцы. Ведь из-за ошибки в законе листы нетрудоспособности с 1 июля могут вообще прекратить открывать.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе говорит:

"Когда люди болеют более пяти дней, эти выплаты просто не сможет делать Фонд социального страхования. За травму или болезнь, которую получили на работе, мы не будем получать никаких вообще компенсаций".

Нынешний закон сохраняет выплаты в том случае, когда человек отправляется на реабилитацию. Однако народные депутаты все же обещают, что такого не случится, потому планируют вскоре внести правки и вернуть больничные.