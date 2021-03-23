США усомнились в достоверности данных об эффективности вакцины AstraZeneca: что происходит

Компания AstraZeneca могла могла опубликовать устаревшие и неполные данные об испытаниях вакцины, когда сообщила об ее эффективности в 100%.
Об этом сообщил американский независимый Совет по мониторингу данных и безопасности, пишет Bloomberg.
В компании заверили, что максимальная эффективность вакцины доказана против тяжелых форм COVID-19.
В США выразили обеспокоенность таким данным. Там считают, что что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности".
В ведомстве уверены, что обнародованные обзоры о клинических исследованиях включали "устаревшую информацию".