Коронавирус США усомнились в достоверности данных об эффективности вакцины AstraZeneca: что происходит

2021-03-23 19:40

Компания AstraZeneca могла могла опубликовать устаревшие и неполные данные об испытаниях вакцины, когда сообщила об ее эффективности в 100%.

Об этом сообщил американский независимый Совет по мониторингу данных и безопасности, пишет Bloomberg.

В компании заверили, что максимальная эффективность вакцины доказана против тяжелых форм COVID-19.

В США выразили обеспокоенность таким данным. Там считают, что что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности".

В ведомстве уверены, что обнародованные обзоры о клинических исследованиях включали "устаревшую информацию".