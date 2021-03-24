Коронавирус Стало известно, когда можно не носить маску на улице в «красной» зоне

2021-03-24 20:40

В Минздраве прокомментировали обязательность маски

В общественных местах населенных пунктов, которые входят в «красную» зону карантину, необходимо носить маски, только если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

Об этом заявил источник Украинской правды в Министерстве здравоохранения, сообщает Хвиля.

К общественным местам относятся парки, в том числе гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие. Также это рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; памятники культурного и исторического наследия. Кроме того, к территориям общего пользования относятся площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; пляжи.

В Министерстве здравоохранения отметили, что если в открытых общественных местах «красной» зоны украинцы соблюдают социальную дистанцию, от него не потребуют одевать маску.

Напомним, в Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и охранником. Охранник магазина сделал женщине без маски замечание и потребовал, чтобы она надела защитное средство. Женщина якобы отказалась, после чего охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову. В результате женщина, которая требовала от охранника отдать телефон, упала на пол.