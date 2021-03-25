Коронавирус В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-03-25 11:39

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 16 669 человек, что значительно больше, чем накануне, когда выявили 14 174 новых случаев. Также в стране снова зафиксировано максимальное число летальных случаев.

Такие данные сегодня обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 596 575 человек, выздоровели - 1 283 020 граждан.

Количество новых случаев заражения за 24 часа:

  • Винницкая область - 772
  • Волынская область - 349 
  • Днепропетровская область - 892
  • Донецкая область - 778
  • Житомирская область - 1136
  • Закарпатская - 668 
  • Запорожская область - 488 
  • Ивано-Франковская область - 512 
  • Киев - 1267 
  • Киевская область - 872 
  • Кировоградская область - 184 
  • Луганская область - 141 
  • Львовская область - 1032 
  • Николаевская область - 377 
  • Одесская область - 1235 
  • Полтавская область - 521
  • Ровенская область - 626 
  • Сумская область - 613 
  • Тернопольская область - 531 
  • Харьковская область - 918 
  • Херсонская область - 168
  • Хмельницкая область - 989 
  • Черкасская область - 509 
  • Черновицкая область - 543 
  • Черниговская область - 548 
subscriber subscriber

Еще по теме

Вакцинация украинских медиков набирает обороты, за сутки привиты более 18,5 тыс человек

2021-03-25 14:23

Степанов отвергает связь между вакциной CoviShield и смертью военнослужащей в Одесской области

2021-03-25 13:02

В Нидерландах продлили национальный карантин до 20 апреля, но внесли изменения

2021-03-25 10:03

документ Риск умереть от COVID-19 у мужчин значительно выше, чем у женщин, - ученые

2021-03-25 08:39

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцинация украинских медиков набирает обороты, за сутки привиты более 18,5 тыс человек

2021-03-25 14:23

ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав расширил красную зону карантина - добавлены сразу две области Украины

2021-03-25 14:00

В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-03-25 11:39

В Нидерландах продлили национальный карантин до 20 апреля, но внесли изменения

2021-03-25 10:03
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцинация украинских медиков набирает обороты, за сутки привиты более 18,5 тыс человек 2021-03-25 14:23
ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав расширил красную зону карантина - добавлены сразу две области Украины 2021-03-25 14:00
В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям 2021-03-25 11:39
В Нидерландах продлили национальный карантин до 20 апреля, но внесли изменения 2021-03-25 10:03