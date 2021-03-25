Коронавирус В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-03-25 11:39

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 16 669 человек, что значительно больше, чем накануне, когда выявили 14 174 новых случаев. Также в стране снова зафиксировано максимальное число летальных случаев.

Такие данные сегодня обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 596 575 человек, выздоровели - 1 283 020 граждан.

Количество новых случаев заражения за 24 часа: