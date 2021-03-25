В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям
2021-03-25 11:39
В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 16 669 человек, что значительно больше, чем накануне, когда выявили 14 174 новых случаев. Также в стране снова зафиксировано максимальное число летальных случаев.
Такие данные сегодня обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболело - 1 596 575 человек, выздоровели - 1 283 020 граждан.
Количество новых случаев заражения за 24 часа:
- Винницкая область - 772
- Волынская область - 349
- Днепропетровская область - 892
- Донецкая область - 778
- Житомирская область - 1136
- Закарпатская - 668
- Запорожская область - 488
- Ивано-Франковская область - 512
- Киев - 1267
- Киевская область - 872
- Кировоградская область - 184
- Луганская область - 141
- Львовская область - 1032
- Николаевская область - 377
- Одесская область - 1235
- Полтавская область - 521
- Ровенская область - 626
- Сумская область - 613
- Тернопольская область - 531
- Харьковская область - 918
- Херсонская область - 168
- Хмельницкая область - 989
- Черкасская область - 509
- Черновицкая область - 543
- Черниговская область - 548