Коронавирус Украинцы жалуются на повторные заражения коронавирусом: какие симптомы и что говорят врачи

2021-03-25 19:20

В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, которых стало гораздо больше.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Больше всего болеют по второму кругу врачи и работники сферы обслуживания. Они заражаются даже через несколько месяцев после того, как переболели COVID-19 первый раз.

Одной из таких стала жительница Запорожья Светлана Богдезиевич. Она второй раз получила положительный тест. Сдавать его она пошла после того, как у нее поднялась температура до 37,2, пропало обоняние (в первый раз такого у женщины не было). Врачи решили лечить у Светланы простуду, ведь не верили, что она могла заболеть повторно за такой короткий срок.

Подобная ситуация произошла и с журналисткой Анной Тесленко. В первый раз во время болезни у нее практически не было никаких симптомов. Но вирус вернулся через 8 месяцев. Тогда повысилась температура и возникли другие симптомы.

"Была паническая атака. Ночью я почувствовала, как у меня заложило нос, и мне казалось, что сейчас будет отек легких, и все", - рассказала Анна.

Врач-эпидемиолог Екатерина Сояк подтвердила, что переболеть коронавирусом можно не только два, а даже и три раза. При этом нет доказательств, что течение болезни будет хуже. Некоторые повторно переносят ее легче, другие тяжелее.

"Четкой закономерности пока что не отслеживается. Надежда на вакцинацию, на коллективный иммунитет и на то, что будут снижаться темпы пандемии", - сказала врач.

Случаи заболевания в третий раз тоже уже фиксировали в стране еще с начала марта. Однако такие случаи единичны. медики предупредили, что исходя из этого не стоит надеяться на антитела, следует беречь себя.