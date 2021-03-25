Вводить локдаун по всей Украине на сегодня нецелесообразно – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня вводить по всей стране полный локдаун нецелесообразно.
Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".
"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун. Вводить по всей стране полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", - заявил спикер ВР.
Он также добавил, что в Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе главы Минздрава Максима Степанова.
"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте.
Но на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале.
И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", - добавил Разумков.
По его словам, такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".
В то же время он подчеркнул, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от COVID-19.
Напомним:
Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах придется "закрыть всю страну".