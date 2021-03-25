Коронавирус Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы

2021-03-25 20:00

 

На сегодня точно неизвестно, откроется ли Кипр с 1 апреля для украинских туристов. Согласно последним данным, Украина входит в перечень стран "серой зоны", граждане которых не могут свободно попасть на Кипр.

Об этом говорится в разъяснении посольства Украины на Кипре.

"В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границ Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021, разъясняем, что с 1 марта 2021 на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию Кипра", - говорится в сообщении.

Принадлежность стран к соответствующим зонам пересматривается еженедельно, но на 25 марта Украина в "серой зоне", которая фактически разрешает въезд только гражданам и резидентам Кипра.

"Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось", - отметили в посольстве.

В случае перевода Украины в "красную зону" будут применяться следующие требования:

  • регистрация на платформе CyprusFlightPass;
  • двойное тестирование: ПЦР-тест, сделанный в стране вылета не позднее чем за 72 часа + ПЦР-тест по прилету на Кипр (самоизоляция до получения результата теста);
  • наличие документов, подтверждающие цель поездки.
subscriber subscriber

Еще по теме

Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля

2021-03-24 22:00

Продажа лекарств несовершеннолетним теперь может аукнуться кругленьким штрафом

2021-03-24 21:00

Ученые назвали вирус, который может защитить от Covid-19

2021-03-23 21:20

В Украине в марте может ударить летняя жара: синоптик рассказала, когда и где

2021-03-23 20:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Насколько эффективна против новых мутаций COVID-19 вакцина Covishield: пояснение медиков

2021-03-25 20:40

Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы

2021-03-25 20:00

Вводить локдаун по всей Украине на сегодня нецелесообразно – Разумков

2021-03-25 19:40

Украинцы жалуются на повторные заражения коронавирусом: какие симптомы и что говорят врачи

2021-03-25 19:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Насколько эффективна против новых мутаций COVID-19 вакцина Covishield: пояснение медиков 2021-03-25 20:40
Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы 2021-03-25 20:00
Вводить локдаун по всей Украине на сегодня нецелесообразно – Разумков 2021-03-25 19:40
Украинцы жалуются на повторные заражения коронавирусом: какие симптомы и что говорят врачи 2021-03-25 19:20