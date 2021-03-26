В Евросоюзе объявили о начале третьей волны COVID-19 - производителей вакцин обязали...

ЕС находится в начале третьей волны распространения COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.
Глава Еврокомиссии подчеркнула важность в подобной ситуации продолжать кампанию по вакцинации населения.
Она также отметила, что фармакологические компании обязаны экспортировать в третьи страны свои вакцины, произведенные в ЕС, только после выполнения контрактных обязательств по поставкам в Евросоюз.
"Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [репарата компании AstraZeneca", - отметила она.
По состоянию на данное время Евросоюз разрешил использовать четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом последний препарат может начать поставляться лишь с середины апреля.