Коронавирус В Евросоюзе объявили о начале третьей волны COVID-19 - производителей вакцин обязали...

2021-03-26 15:44

ЕС находится в начале третьей волны распространения COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

Глава Еврокомиссии подчеркнула важность в подобной ситуации продолжать кампанию по вакцинации населения.

Она также отметила, что фармакологические компании обязаны экспортировать в третьи страны свои вакцины, произведенные в ЕС, только после выполнения контрактных обязательств по поставкам в Евросоюз.

"Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [репарата компании AstraZeneca", - отметила она.

По состоянию на данное время Евросоюз разрешил использовать четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом последний препарат может начать поставляться лишь с середины апреля.