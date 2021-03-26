Коронавирус Лидеры ЕС приняли решение сохранять карантинные ограничения на поездки

2021-03-26 13:43

Лидеры стран-членов Европейского Союза договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки, которые предусмотрены карантинными правилами из-за пандемии COVID-19.

В то же время планируют начинать и подготовку к их постепенному ослаблению. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции, передает "ЕП".

"Эпидемическая ситуация остается серьезной, еще и учитывая вызовы, которые создают новые штаммы коронавируса. Поэтому ограничения, в частности на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить – беря во внимание особенность положения приграничных общин", – отметили на встрече.

Вместе с тем было решено обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

В ближайшее время стартует подготовка к постепенному ослаблению ограничений. Речь идет об обеспечении скоординированных усилий стран-членов ЕС, чтобы они были одинаковыми для всех, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры.

 

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